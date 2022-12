Egy felfújható Grinccsel az oldalán akarta kijátszani a törvényt egy sofőr Arizonában

Az Egyesült Államokban rengeteg autópályán és autóúton él az a szabály, hogy bizonyos sávokat csak olyan járművek használhatnak, melyekben egynél több utas van. A telekocsisávok használata már évtizedek óta bevett gyakorlatnak számít, de rengeteg olyan autós van, aki – akár csak sietségből, akár azért, mert értelmetlennek tartja ezt a szabályt – kreatív módszerekkel próbálja kijátszani a rendszert.

Így volt ezzel az a sofőr is, aki – talán Cindy Lou egyedül töltött karácsonyra vonatkozó intelmei hatására – beültetett egy felfújható Grincset az anyósülésére. Azonban az országot Kaliforniától Floridáig átszelő Interstate 10 nevű autópálya arizonai szakaszán olyan gyorsan vezetett múlt kedden, hogy szemet szúrt egy autópályarendőrnek, így a trükk nem jött be.

Bár a közúti ellenőrzés alkalmával a hatóság embere is ünnepi hangulatba jöhetett a Grincs-figura láttán, a gyorshajtót végül megbírságolták a New York Post Arizona Közbiztonsági Minisztériumának tájékoztatása alapján írt beszámolója szerint.

A minisztérium azt ugyan nem közölte, hogy pontosan mennyi bírságot kellett fizetnie a vétkes sofőrnek a szabálysértésért, de elrettentés – vagy szimpla szórakoztatás – gyanánt megosztottak egy képet is a karácsonyt utáló zöld lény felfújató másáról a kocsiban.

Mondjuk, az tény, hogy ez a Grincs-figura sokkal barátságosabb, mint az a csontváz, amivel egy másik – szintén Arizonában tetten ért –, telekocsisávokra vonatkozó szabályokat jobbról előzni próbáló autós 2020-ban.

Last week, an #AZTrooper spotted a driver in the high-occupancy vehicle (HOV) lane with a Seusspicious-looking “passenger” on I-10 at Avondale Blvd at 8AM.

The trooper stopped the driver & determined the grumpy green guy was, in fact, an inflatable Grinch. (No other passengers.) pic.twitter.com/YcOfZHJVoX

— Dept. of Public Safety (@Arizona_DPS) December 13, 2022