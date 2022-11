Völgyi Zsuzsi a gyerekéről: Nagyon erős kapcsolat a miénk, több mint anya-lánya viszony

Ha megteheti, oviba sem küldi el a kislányát, akivel minden éjjel összeölelkezve alszanak el.

Völgyi Zsuzsit mostanában a Farm VIP-ben láthatják a tévénézők, civilben azonban egyedülálló szülőként igyekszik helyt állni. A Romantic együttesből ismert énekesnő szerint „anyának lenni a legjobb dolog az életben, viszont elég melós is”. Kislányával, Glóriával nagyon szoros a kapcsolatuk.

Együtt is alszunk három hónapos kora óta. Mióta velem alszik, átalussza az éjszakát, az volt az első pihentető alvásunk, addig horror volt, fájt a hasa, sírt, mindketten szenvedtünk. Ez a mai napig így van, szorosan összeölelkezve alszunk el, szerelmesen. Amikor látjuk egymást, mindig nagyon örülünk a másiknak. Folyton puszilgatjuk egymást, azon versenyezünk, hogy ki ad több puszit. Nagyon erős kapcsolat a miénk, több mint anya-lánya viszony. Ha nincs olyan dolgom, és megtehetem akkor itthon tartom őt, nem megy oviba. Olyankor egész nap utána pakolok és takarítok, mert az összes sminkemet magára keni, tiszta rúzs minden. A szekrényéből a ruhákat kipakolja, igazi kiscsaj

Az énekesnőnek az édesanyja segít a legtöbbet kislánya felnevelésében. „Nekem is ilyen kapcsolatom volt a nagymamámmal, mindig azt mondtam, hogy két anyukám van. Glória nevelésénél arra is törekszem, hogy megmaradjon a tisztelet, de a barátság is, hogy mindig őszintén tudjunk beszélni. Egyszerre vagyok szigorú és engedékeny is, nagyon nehéz megtalálni a helyes utat” – fejtette ki a lapnak Völgyi Zsuzsi.