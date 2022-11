Jennifer Lopez 20 év után ismét Ben Affleck által inspirált albummal jelentkezik

Sok a hasonlóság a két lemez között.

A héten beszámoltunk róla, hogy rejtélyes módon elsötétedtek Jennifer Lopez közösségi oldalai. Sejteni lehetett, hogy az énekesnő valami nagy bejelentésre készül, amiről pénteken le is hullt a lepel: Instagramján közölte,

új albuma jelenik meg, This is Me… Now (Ez vagyok én… Most) címmel, amit férjének, Ben Afflecknek ajánl.

A bejelentés időpontja nem véletlen, ugyanis napra pontosan húsz éve jelent meg This is Me… Then (Ez vagyok én… akkor) című lemeze, amit anno szintén Affleck inspirált. A két album közti összefüggések azonban még ezzel sem érnek véget: Lopez a korábbi borítót is újraalkotta, a közösségi oldalán közzétett rövid klipben a 2002-es arcképe alakul át a mostani énjévé.

A 13 új dalt az énekesnő szerzőként és producerként is jegyzi, amire utoljára éppen a 20 évvel ezelőtti, saját kedvencének tartott albumán volt példa. A This is Me… Now jövőre jelenik meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés

Lopez és Affleck idén házasodtak össze, miután két évtizeddel ezelőtt felbontották a jegyességüket és szakítottak. A közben eltelt időben mindketten mással alapítottak családot.