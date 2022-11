Jennifer Lopez elárulta, miért vette fel Ben Affleck nevét az esküvőjükkor

Sokan a feminista eszmékre gyakorolt hatását is elemezték már a döntésnek.

Jennifer Lopez került az amerikai vogue decemberi címlapjára: az énekesnő egyebek között mesélt Ben Affleckkel való házasságáról is. A júliusi esküvő kapcsán a New York Times még egy cikket is közölt, pontosabban JLo azon döntéséről, hogy felvette Affleck nevét, azaz hivatalosan Jennifer Lynn Affleck lett belőle.

A cikk írója abbéli aggodalmának adott hangot, hogy Lopez döntése a feminista eszmék ellen irányul.

Az énekesnő erre reagált most:

Mi? Tényleg? Ez emberek ettől továbbra is Jennifer Lopeznek hívnak majd. De a hivatalos nevem Mrs. Affleck lesz, mert összetartozunk. Férj és feleség vagyunk, erre én büszke vagyok, nincs ezzel semmi gond.

Felvetették, hogy Affleck vajon felveszi-e Lopez nevét, de JLo szerint az egy erőltetett, cseppet sem romantikus döntés volna a részükről.