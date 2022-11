Curtis: Túlsúllyal, nulla edzéssel, egy boszorkányüldözésből érkezve nyertem meg a Celeb vagyok, ments ki innen!-t

Vasárnap este kiderült, hogy Curtis lett a 2022-es Celeb vagyok, ments ki innen! győztese, ezzel együtt pedig a dzsungel királya. A rapper az rtl.hu-nak adott interjújában elmonda, azért vállalta el a műsort, hogy bebizonyítsa, hogy ő egy szerethető ember. „És hála a jóistennek nagyon pozitív lett a végeredmény. Boldog vagyok, és jólesik, hogy szeretnek” – fűzte hozzá.

Amikor nyilvános lett, hogy kik mennek a dzsungelbe, azonnal felrobbantak a közösségimédia-oldalaim. Több negatív kommentem volt, mint pozitív. Eleve a helyszín, és az előtte történt mizéria miatt is. Azok után, amiket írtak rólam akkoriban, talán még jogos is ez a hozzáállás az emberek részéről. De ez adott erőt, csak azért is meg akartam mutatni, hogy nincs igazuk. Most jöhetnek a bocsánatkérő üzenetek