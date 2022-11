Rácz Jenő és Sárközi Ákos angyalként lebegve nehezítik a versenyzők dolgát A Konyhafőnök VIP-ban

Fördős Zé ismét válogatott kínzásokat talál ki nekik.

November 7-én este indul A Konyhafőnök VIP hetedik évada, aminek első fordulójában 36 híresség méri össze a főzőtudását. Akiknek sikerül meggyőzniük a zsűrit a bemutatkozó napon, továbbjutnak a jövő heti kötényszerző fordulóba. Az előzetes szerint a többi között törött serpenyők és kukába esett hozzávalók hátráltatják a celebeket, lesz bőven sírás és riadalom, de az asztalcsapkodás sem marad el.

A séfeknek ezúttal is be kell állniuk főzni, ráadásul Fördős Zé most sem kíméli őket: Rácz Jenőnek és Sárközi Ákosnak különböző jelmezekbe bújva kell bebizonyítaniuk, hogy nemcsak a konyhában, de akár a levegőben is megállják a helyüket.

Járai Máté dolgát egy személyes konfliktus is nehezíti, már egy éve nem beszél Rácz Jenővel.