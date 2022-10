Christina Applegate első nyilvános megjelenésére készül, mióta szklerózis multiplexszel diagnosztizálták

Christina Applegate tavaly augusztusban árulta el, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála. Az Egy rém rendes család című sorozattal híressé vált ötvenéves színésznő az elmúlt időszakban eltűnt a nyilvánosság szeme elől, de most Twitteren bejelentette visszatérését.

– fogalmazott, és megmutatta azt az öt botot, amelyből kiválasztja majd, hogy melyikkel jelenik meg a publikum előtt.

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS

— christina applegate (@1capplegate) October 27, 2022