Kénytelen volt visszalépni a Dancing with the Starstól a szklerózis multiplexes Selma Blair

Az ötödik héten adta fel a versenyt romló egészsége miatt.

Amerikában jelenleg zajlik a Dancing with the Stars 31. évada, amiben Selma Blair is a táncoló hírességek táborát erősítette hétfőig, amikor is egészségügyi aggályok miatt kénytelen volt visszalépni a versenytől.

Végig kapcsolatban voltam az orvosaimmal, akik folyamatos megfigyelés alatt tartottak. Volt egy MRI-vizsgálatom, és amikor megjöttek az eredmények, kiderült, hogy nem tudom folytatni a versenyt. Addig toltam, ameddig csak tudtam

– fogalmazott a műsorban az ötvenéves színésznő, aki 2018-ban jelentette be, hogy szklerózis multiplexszel diagnosztizálták.

Profi táncpartnerével még egy utolsó táncot előadtak, amiért a zsűri maximális pontszámmal jutalmazta meg őket. A könnyeivel küzdő Blairt álló tapssal búcsúztatták a műsorban.