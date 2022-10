Szorcsik Viki: 25 éve kirakatban vagyok, igyekeztem produktummal és teljesítménnyel kitűnni

A napokban a Borsnak magánéleti kérdésekben nyilatkozó Szorcsik Viki az Instagramon fakadt ki azzal kapcsolatban (de legalábbis csípősebb hangvételű posztot fogalmazott meg), hogy 25 éve van a médiában, mindig féltve őrizte magánéletét.

Sokan azt gondolják, ha az ember kirakatban van, az milyen jó! 25 éve kirakatban vagyok, de mindig is féltve óvtam a magánéletem. Igyekeztem produktummal és teljesítménnyel kitűnni. Az már nem az én szegénységi bizonyítványom, hogy kevésbé érdekes egy színházi produkció, mint egy bikinis kép az Instán. Persze az is én vagyok, nem tagadom, viszont nem tudok azonosulni azokkal az emberekkel, akik ezeken a mai divatos platformokon kiteregetik a mindennapjaik legbensőbb részletét is