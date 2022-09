Balaton Wine & Gourmet: itt a veszprémi gasztro ünnep teljes programja

A balatoni régió gasztronómiájának jelentős szereplői várják szeptember 29. és október 2. között Veszprémben a Balaton Wine & Gourmet látogatóit. A kiállítók mellett a négy nap során összesen mintegy félszáz izgalmas program: Michelin-csillagos séfek és japán mesterszakács élményétkezései, bor, sake, whiskey, cava és jerez mesterkurzusok és vezetett kóstolók, borszakmai élménysátor, nagyszínpadi étel és ital bemutatók, valamint többek között a két vendégország, Japán és Spanyolország kulturális és kulináris programjai, kimono show, taiko dobkoncert, flamenco előadás, paella és susi show.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt gasztronómiai eseményeként az E.ON Hungária Csoport főtámogatása mellett megvalósuló gasztro ünnep szeptember 29. és október 2. között várja látogatóit. Fesztiválhangulat, ízek, illatok és egyedi élmények várják a látogatókat a rendezvény egyedülállóan szép helyszínén, a Veszprémvölgyben elterülő Kolostorok és Kertek fás, ligetes környezetében.

Az évről évre visszatérő rendezvényre több mint 50 kiállító mellett a konyhaművészet és az italok világában nagyhatalomnak számító két ország is meghívást kapott. Idén Spanyolország és Japán gasztronómiája, valamint kultúrája mutatkozik be.

Négy napon át egy helyen a balatoni régió legjobb éttermei és borászatai

A gasztro ünnep egyszerre szól a szakmának és a nagyközönségnek. Elsődleges célja, hogy bemutassa a balatoni régió kulináris örökségét, étkezési hagyományait, valamint egyre izgalmasabb jelenét. Mindez a minőség jegyében, legyen szó fine-dining vacsoráról vagy könnyed bisztrófogásokról. Ezt a sokszínűséget és minőségi filozófiát közel 20 étterem, többek között a Villa Kabala, a Hableány, a Kalóz Strandbisztró, a Sparhelt / Baricska Csárda, a Villa Delikát, a Gusto 13, a Kistücsök, az Oliva, a Mór 24, a Petrányi, a Casa Christa, a Megfőzzük Almádit Egyesület tagjai – a Tornyos BBQ, a Kerekes Pince és a Veganeeta Étterem – a Fügekert Terasz, a Bonvino, a Tiki Beach Bisztró és a História Malomkert képviseli a rendezvényen.

Borászati tekintetben a Balaton Wine & Gourmet lesz a régió első „terroir” szemléletű fesztiválja, ahol mind a hat balatoni borvidék és az összes irányzat – azaz a hagyományos, az újhullámos, a biodinamikus és a natúrbor – egyszerre jelenik meg. A kiállítók között szerepel a Pálffy Pince, a Laposa, a Martinus Birtok, a Dobosi Pincészet, a Skrabski Pincészet, a Bujdosó Pincészet, a Garamvári Pincészet, a Palota Pince, a Jásdi Pincészet, a Figula Pincészet, a Guden Birtok, a Veszprém Érsekségi Pincészet, a Káli Kövek, az Istvándy Pincészet, a Törley – Mionetto prosecco és a Borkorzó, olasz borválogatással.

A borászati kiállítók mellett a régió italkultúráját képviseli még a Stari Sörfőzde, a Csalló Pálinka Manufaktúra és a Fenegyerek pálinka is.

Exkluzív programok ínyenceknek és szakmabelieknek

A kiállítók mellett a CEWI (Central European Wine Institute) együttműködésével borszakmai élménysátor várja naponta izgalmas bemutatókkal a borkultúra iránt elmélyültebben érdeklődő vendégeket. Lesz többek között olaszrizling körkép, a Balatoni Borrégió jellegzetes fajtáit bemutató előadás, valamint a borhibákkal, illatfelismeréssel foglalkozó program.

A nagyszínpadon a borrégió kulcskérdéseit érintő moderált kerekasztal beszélgetéseken – többek között Dr. Fiáth Attila, Jásdi István és Egly Márk részvételével – terítékre kerül a natúr-, a bio-, az organikus- és a hagyományos borok kérdése, valamint az is, hogy megférhetnek-e egymás mellett a Balaton-felvidéki medencés nyaralók és a szőlőtőkék.

A gasztro ünnep külön belépőjeggyel látogatható, kiemelt helyszíne lesz a Veszprémvölgyben megbújó Jezsuita Templom. Ez a 18. században épített, különleges atmoszférájú épület ad otthont Michelin-csillagos étkezéseknek Tiago Sabarigoval majd pedig Sárközi Ákossal, natúrbor mesterkurzusoknak, Kudo Eiryo, japán mesterszakács készítette nyolc tételes élményebédnek, tea ceremóniáknak, vezetett sake, whiskey és gin kóstolóknak, valamint cava és jerez mesterkurzusoknak. Ezek mellett természetesen spanyol fogások is terítékre kerülnek, ahogyan az olaszrizling sem maradhat ki a sorból.

Szórakoztató produkciók, gasztroshow-k és gyereksátor

Kiemelkedve a hagyományos gasztronómiai fesztiválok közül, a Balaton Wine & Gourmet minden nap gazdag közönségprogramokat is ígér. A gasztro ünnep nagyszínpadán a rendezvény házigazdája, Gianni Annoni várja a érdeklődőket, akik számos program mellett egy-egy tematikus nap keretében, a vendégországok előadásait is láthatják. Pénteken Japánt képviselve sushi show és kóstoló egy japán sushi mester értő tolmácsolásában; taiko dobshow az Európa két legnagyobb taiko dobját jegyző Ataru Taiko együttes előadásában, látványos kimonó bemutató keretében érkeznek a tradicionális japán viselet legszebb darabjai és koncertet ad a japán cselló virtuóz, Yosuke Shimizu is. Szombaton Spanyolországot reprezentálva paella készül sistergő serpenyőkben a színpadon, lesz még a spanyol pezsgő világát feltáró cava bemutató kóstolással, este pedig vérpezsdítő flamenco előadással lép fel a sevillai Jorge Díez Aragon és társulata, a Mil Colores együttes.

A gasztrovilág felnőtt hívei mellett a kisebbekre is gondoltak a szervezők. Külön gyereksátorban négy napon át zajlanak változatos programok Kalas Györgyi vezetésével. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött belépés után a gyerekek megismerkedhetnek a híres spanyol paradicsomleves, a gazpacho elkészítésének titkaival, bevezetést kaphatnak a sushi készítés rejtelmeibe, megtanulhatják, hogyan kell ínycsiklandozó muffint sütni és gasztronómiai vonatkozású meséket is hallgathatnak.

Jegyek: https://www.bwg.hu