Jessie J: Néhanapján elhatalmasodik rajtam a bánat, hogy elveszítettem egy babát

Az énekesnő tavaly novemberben összetörölve közölte rajongóival, hogy elvetélt.

Jessie J a minap az Instagram-oldalán írt arról, hogy 16 éves korában volt egy listája arról, mit szeretne elérni 30 éves koráig. A felsoroltak között az anyaság is szerepelt, ami az énekesnő számára különösen érzékeny terep, hiszen tavaly novemberben elveszítette a kisbabáját.

Most már majdnem 35 éves vagyok, néhanapján elhatalmasodik rajtam a bánat, hogy elveszítettem egy babát, és amiért nem is egyszerű összehozni egyet. Nagyon megterhelő ennyire akarni, hogy az életem teljesen máshogy nézzen ki, mint ahogyan most kinéz

– írta posztjában az énekesnő.

Mint mondja, tisztában van vele, hogy normális és egészséges, ha időnként szomorúsággal telnek el napok az élet során. Hangsúlyozta, hogy a rossz dolgok egyáltalán nem olyan gyakoriak, és általában meg is tartja ezeket a gondolatokat magának, de most úgy érezte, jobb lesz, ha kiírja magából azt, ami bántja, tudván, mások is lehetnek a követői között, akik hasonló fájdalommal küzdenek.