Csupor Olívia a Miss Balaton megnyeréséről: Talán az is számított, hogy mennyire vagyok tanult

Tegnap választották meg a Miss Balaton idei győztesét, a koronát Csupor Olívia kapta meg. A szépségkirálynő ma a Reggeliben adott interjút, melyben elmondta, hogy számára eddig idegen volt a média- és a szépségipar világa is, a barátnői nevezték be a Miss Balatonra, amíg ő az államvizsgájára tanult. Az első castingra azután hívták be, hogy megszerezte a diplomáját. Úgy véli, a győzelmében az egyetemi tanulmányai is szerepet játszhattak.

A 25 éves, budapesti Csupor Olivíának van két ikertestvére, de ők nem indultak, csak szurkoltak a győztesnek.

Én azt gondolom, talán az is számított, hogy mennyire vagyok tanult. Nyilván minden lány egyébként nagyon okos és természetes volt. Őszintén szólva amikor először kimondták a nevemet, mondtam is magamnak, hogy miért pont én?

– emlékezett vissza Csupor, aki úgy érzi, kimaxolta a feladatokat a versenyben, ahol több új barátot is sikerült szereznie.

A szépségkirálynő a műsorban azt is elárulta, hogy kapcsolatban van, két éve járnak együtt a párjával, aki a hétvégén is szurkolt neki.