Dancing with the Stars: A Vad angyal színésze, Facundo Arana is szerepet vállalt a műsorban

Azt nem árulták el, mit fog csinálni.

A TV2 bejelentette a Dancing with the Stars harmadik évadának szereplőit: többek között Zimány Linda, Csobot Adél is táncolni fognak, de a zsűri is megújul.

Mint az a TV2 sajtótájékoztatójának végén kiderült, a csatorna extra meglepetéssel is készült: Gabriela Spanic után egy újabb szappanopera-sztár, Facundo Arana is szerepet vállalt a műsorban. Arana többi között a Vad angyal című sorozat egyik főszereplője volt.

Lékai-Kiss Ramóna nem árulta el, hogy a színész milyen minőségben csatlakozik a műsorhoz, úgy fogalmazott, „az még a jövő zenéje”.