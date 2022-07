A természetesség jegyében.

Szabó Zsófi az elmúlt időszakban több márkával is együttműködik, a közös munka pedig számos fotózással is jár. A műsorvezető a minap arról írt a közösségi oldalán, hogy már kissé unja az ilyen jellegű képeket, ezért kettőt is posztolt magáról, amin smink és retus nélkül láthatják a követői.

Kicsit untam már a beállított fotókat 💟🌪 #ilovethisday #nomakeupdontcare

– írta a képek mellé.