Lizzo figyelmeztető jelzőszalaggal körbetekerve pózol egy magazin címlapján

A „ruhát” korábban Kim Kardashian is viselte.

Lizzo szerepel a brit Elle magazin szeptemberi címlapján, ráadásul nem akármiben: egy figyelmeztető jelzőszalagot „visel”, ami a Balenciaga luxusdivatház egyik darabja.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ELLE UK (@elleuk) által megosztott bejegyzés



Nem ő az első, aki a kreációt nyilvánosan magára öltötte, Kim Kardashian márciusban a divathéten kifutón is vonult benne.

Kardashian is nehezen mozgott a különleges viseletben, és ez Lizzónak is nehézségeket okozott. Az énekesnő egy videót is feltöltött az Instagram-oldalára arról, milyen röhejesen fest az öltözetben.