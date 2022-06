Zámbó Krisztián: Talpraesett vagyok, van önbizalmam, ez bejön a nőknek

Több mint két hete derült ki, hogy Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsika 11 év után a szakítás mellett döntöttek. Hangsúlyozták, hogy nem harmadik fél miatt ért véget a kapcsolat, jóban vannak egymással, a közös tetoválásukat sem tervezik eltávolíttatni.

Bár Zámbó a múlt héten még azt mondta, egészen biztosan nem jönnek már össze újra volt párjával, a Bors megkeresésre a minap azt mondta, nem tartja kizártnak, hogy talán mégis visszatalálnak majd egymáshoz a jövőben.

Összességében azt tudom mondani, hogy nem vagyok magam alatt, nem omlottam össze. Zsuzsival jóban vagyunk, találkozunk is, még az is lehet, hogy egyszer újra egymásra találunk. Vagy nem… Most, hogy újra szingli vagyok, elég sok hölgy ír rám… Talpraesett vagyok, van önbizalmam, ez bejön a nőknek