Parókás macskák, TikTok-őrület: az esküdtszék ezekből semmit nem látott a Depp kontra Heard ügyben?

Véget ért Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási pere, amit előbbi indított és nyert meg volt felesége ellen. Depp szerint becsületsértést követett el Heard, és a bíróság végül igazat is adott neki, 10 millió dolláros kártérítésre kötelezve a színésznőt. Számos vélemény szerint a meghozott ítéletet nagyban befolyásolták a közösségi oldalakon – főleg Depp rajongóitól a TikTokon – indított Heard-ellenes tartalmak. A tévé által is közvetített tárgyalást valóban keretezte a platform, de szakértők szerint ez csak a közvéleményt formálhatta.

„Amber Heard kifújja az orrát a tárgyalóteremben, biztos kokaint szívott fel titokban” – sok másik között ilyen témájú TikTok-videók készültek a néhány hete még véget nem érőnek tűnő bírósági tárgyalásról. A kiragadott pillanat persze ártalmatlan, de Vlagyimir Putyin is „szavalt” Radnóti-verset egy deepfake videón, egyszóval: az internetfelhasználó azt hisz el, amit akar.

Mindeközben a TikTok olyan személyeket is felkapott, mint Johnny Depp ügyvédje, Camille Vasquez, aki a Depp-rajongóknak köszönhetően igazi szupersztár lett a platformon és a való életben – például a bíróság előtt is tárt karokkal várták, hogy gratuláljanak neki legsemlegesebb felszólalásai miatt is.

Ezek a közvélemény és a populáris kultúra Depp-Heard-ügyre adott várható reakciói voltak, az esküdtszék viszont – elméletileg – nem volt befolyásolható ilyesmikkel. A jelenségben sokkal inkább az az érdekes, amit a New York Times is felvet: míg a kereskedelmi tévé valóságshow-vá, addig a TikTok sporttá változtatta a Depp-Heard összefeszülést – az volt a kérdés, ki tudja megnyerni a csatát az online térben.

Röviden: mindez Depp győzelmét hozta, amihez erősen hozzájárult, hogy a bírósági ügy teljes egészében az orrunk előtt játszódott le, a közösségi média pedig szinte percről-percre gyártotta erről a hol szatirikus, hol komoly anyagokat. De miről árulkodnak ezek a tartalmak és főként: hathattak-e valamilyen formában az esküdtszékre?

Az O.J. Simpson-per

Noha a tárgyalótermekben zajló bírósági ügyek régóta az amerikai popkultúra pillérei, igazán csak az 1990-es években váltak ennyire népszerűvé. O.J. Simpson gyilkossági ügye nyitotta meg szappanopera-szerűen a sztárok bírósági eljárásait a bulvársajtó előtt: mára látványosság vált abból, hogy nemcsak Amerikában, de a világ minden pontján követni lehet akár egy olyan ügyet is, ahol ágyba piszkítástól kezdve mindenfajta kínos dologról szó esik.

„Ezek a típusú ügyek ritka lehetőséget adnak az embereknek, hogy legalább egy pici tudást felhalmozzanak azzal kapcsolatban, mi történik egy adott perben” – állítja Robert Thompson, amerikai egyetemi kutató.

A volt amerikai futballistát azzal vádolták meg 1994-ben, hogy megölte exfeleségét és annak új párját. A tárgyalás a legnagyobb nyilvánosságot kapott büntetőügyként vonult be az amerikai történelembe. 1995-ben az erre szakosodott Court TV és hírügynökségek közvetítették a tárgyalást. Lance Ito bíró engedélyezte a televíziós sugárzást Simpson meghallgatásáról, sőt később – számos kritika ellenére – megvédte ezt a döntését. Azzal érvelt, ha a kamerákat eltávolíttatta volna a tárgyalóteremből, úgy „az igazság egy bizonyos szegletét elzárta volna a nyilvánosság elől”. Megvolt a veszélye, hogy a teremből tudósító újságírók torzítanak a tényeken, de ezt Ito nem vette figyelembe, azt gondolta, ez mindenképp megtörtént volna.

A „szívtipró” és az „antagonista”

Közel három évtizeddel az O.J. Simpson-pert követően a tárgyalótermi kamerák nemcsak az igazság teljes bemutatására szolgálnak: ma már – kimondatlanul – a nézőközönséghez lettek igazítva ezek a jogi procedúrák, pont a rengeteg kamera miatt. Így a közösségi platformok használói egyúttal arra is lehetőséget kapnak, hogy minden apró rezdülést, legyen az fontos vagy jelentéktelen, a végletekig kielemezhessenek.

A kamerák felvételeket készítenek a tanúkról, a bíróról, a vádlottakról, lényegében mindenkiről, aki a teremben helyet foglal. Így azonban bárki, aki megjelenik a tárgyaláson, célzottan vagy ok nélkül internetes sztárrá válhat. Heard ügyvédjét Karennek nevezték el a közösségi médiában, így utalva arra a keresztnévre, mely az amerikaiak körében pejoratívvá vált. A név azt a típusú személyt írja körül, aki a legtöbbször a szolgáltató szektorban dolgozókkal szemben bunkó, fontoskodó, és aki a legkisebb kellemetlenség után azonnal a főnökükkel akar beszélni.

Kapcsolódó Amikor valakinek már a frizurájáról tudod, hogy pattogni fog a vevőszolgálaton Amerikában az 50-es, 60-as években élte népszerűsége csúcsát a Karen keresztnév, amit pejoratívvá válása miatt az emberek ma már csak elvétve adnak a gyerekeiknek. Oltásellenesség, balhégenerálás, fehér felsőbbrendűség – bemutatjuk a Karen-jelenséget.

Elaine Charlson Bredhoftot nemcsak ellátták ezzel a névvel, de egyenesen titkos Depp-rajongónak titulálták. Mindeközben Depp ügyvédjét, Camille Vasquezt összeboronálták a színésszel, sőt a Deppék által felkért független szakértőről, dr. Shannon Curryről is az lett az általános tiktokos megállapítás, hogy sóvárog a színész után.

A TikTok nagy, szexista megfejtése szerint a tárgyalóteremben helyet foglaló nők mindegyike Depp-rajongó, még úgy is, ha Heardöt kell védeniük. Valóságos sportággá vált, hogy ezeket a véleményeket minél hangosabban és látványosabban adják ki magukból a felhasználók. A New York Times rámutat, hogy a YouTube-on élőben közvetített tárgyalás élő csetjében egymást licitálták túl a kommentelők, volt, aki azt írta, 400 dollárt is hajlandó lenne fizetni azért, hogy kommentjét kiemeljék.

Ez egyúttal azt az illúziót kelti a nézőközönségben, hogy valamilyen módon befolyással vannak a tárgyalásra.

Bár valótlan a következtetés, a közvéleményt ugyanakkor tényleg formálhatják az ilyen megnyilvánulások. A mainstream bulvárlapok hírértékűként közlik sok esetben a közösségi oldalakon látott „történéseket”, kezdve Depp nem létező tárgyalótermi flörtjeiről, Amber Heard „férfias, Deppet megfélemlítő öltözködésén át” a telefonkábelt figyelmesen igazgató szupersztárig.

Jennifer Aniston beköveti Johnny Deppet az Instagramon? Ez nem jelenthet mást, minthogy őt támogatja a bírósági ügyben – legalábbis ilyen elvek mentén működött a nemzetközi bulvársajtó a per ideje alatt.

A TikTok algoritmusa egyébként is ijesztően jól működik: a felhasználókat folyamatosan az érdeklődési körük felé terelgeti. Az oldalon található hashtagek is árulkodók, hiszen míg az #igazságotJohnnyDeppnek 11 milliárdos összmegtekintést tudhat magáénak, addig az #igazságotAmberHeardnek valamivel 3 milliárd feletti nézettségnél jár. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a színészek nevei alatt mennyi megtekintés született (cikkünk írásakor: Depp 19 milliárd, Heard 1,6 milliárd), láthatjuk: a csatát Depp nyerte a közösségi médiában.

Egy tiktokker, Alice Parkes animációkat készített a perről. Egyik legnépszerűbb videóját már több millióan látták. Azért fogott a videók gyártásába, mert szerinte viccesen abszurd az egész ügy. Kezdetben 50 követője volt, most 110 ezernél többen figyelik a fiókját. Csatlakozott a TikTok Alkotói Alaphoz, azaz a videómegtekintések után már pénzt is kap.

A CNN megszólaltatott egyik másik tartalomgyártót, aki feltöltött egy felvételt Deppről, amin a színész ügyvédje töltőkábelét bogozza ki a tárgyalóteremben. A videóhoz annyit fűzött: „apró figyelmesség”. Azóta több mint tízmillióan látták a videót, a fiók követettsége pedig 300 felhasználóról 50 ezernél is nagyobbra nőtt.

A tartalmakat sokszor ferdítik, akárcsak az ukrajnai háborúból érkező hírek esetében, hiszen többnyire kontextustól mentes, pár másodperces videókat láthatunk a platformon. A legtöbb Depp-Heard üggyel kapcsolatos videó valamifajta szatirikus újraalkotáson alapult, nem egy ilyet kellett törölni a TikTok irányelvei miatt. Az egyik leghíresebb videóban két macska látható: egyikük szőke parókát visel, a másik papírbajuszt és fejkendőt – így utalva az egykori házaspárra. A szóban forgó felvételen a tárgyalás azon részletét alkották újra, ahol Heard arról beszélt, Depp megütötte őt. A bejegyzés azért lett eltávolítva, mert bagatellizálja a nők elleni erőszakot, Heard állításait pedig nevetség tárgyává teszi.

Hathat mindez az esküdtszékre?

2006-ban egy Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law című amerikai egyetemi lapban megjelent tanulmányban megvizsgálták több tárgyaláson keresztül, hogy egy híresebb embert általában nagyobb eséllyel mentenek fel bűnössége alól, mint egy kevésbé hírest. Azaz: minél népszerűbb valaki, annál valószínűbb, hogy jobban hisznek neki az emberek.

A Depp-Heard csata azt mutatja, az amerikai társadalom elképesztően szeret belemerülni az ilyen ügyekbe; sokan rajonganak a celebperekért. Az efféle igények kielégítésére is indult el 1991-ben a Court TV; az MTV pedig egy évvel később indította el The Real World című bűnügyi műsorát.

Rachel Monroe, a Savage Appetites: True Stories of Women, Crime, and Obsession című könyv szerzője a sporttal von párhuzamokat: mint mondja, a futballmeccsekhez hasonló szórakozássá vált az embereknél a bűnügyi tárgyalások egész napos figyelése. Szurkolói táborok alakulnak ki, elég megnézni a TeamDepp vagy TeamAmber hashtageket a Twitteren. Futball-lelátók épülnek ki az online közegben, a vita pedig addig fajulhat, ameddig csak akarják.

Pontosabban, amíg a platformok engedik azt.

Sarah Weinman bűnügyi szakértő úgy véli, sokkal inkább szappanoperaként kezelik ezeket a tárgyalásokat az emberek. O.J. Simpson ügyével érvel: szerinte az akkori tárgyalás a legnépszerűbb tévésorozatokat is verte nézettségben, a mostani ügyek – mint amilyen Depp és Heardé – annyiban térnek el ettől, hogy a közösségi média miatt a történet elmesélése változik. Erin Lee Carr nemrég rendezett egy dokumentumfilmet Britney Spearsről (Britney vs. Spears), ami az énekesnő gyámsági harcáról szól. Carr szerint van egy jelenség, ami a sztárokról alkotott közbeszédet formálja manapság: amennyiben egy adott híresség magánéletéről túl sok információ derül ki a nyilvánosság számára, az emberek úgy érzik, már ismerik őket annyira, hogy ítéletet hozzanak felettük.

Az esküdtszék nem volt hermetikusan elzárva a külvilágtól, így ők is megtapasztalhatták, milyen mennyiségben árasztották el a netet a Deppékről készült mémek, a tárgyalásról kivágott és szabadon szerkesztett képek, videók. Azt tanácsolták nekik, ha lehet, ne olvassanak híreket a tárgyalásról, kapcsolják ki a telefonjukon az értesítéseket, nehogy úgy kapjanak hírt az ügyről.

Elképzelhető 2022-ben, hogy teljesen kizárják a külvilágot hat héten keresztül? És ha igen, vajon a fairfaxi tárgyalóterem előtt felsorakozó Heard vagy Depp-rajongók jelenléte is elhanyagolható volt számukra?

A Deadline megszólaltatta az egyik potenciális esküdtet még a tárgyalás megkezdése előtt a helyszínen, ő úgy fogalmazott, Deppet ismeri, de Heardöt nem túlzottan:

Őszintén szólva, elfelejtettem a másik fél nevét.

Az egyik kérdés, amit a potenciális esküdtektől megkérdeztek, az volt, hogy ismerik-e a Daily Mail brit bulvárlapot, ugyanis mindenki azt feltételezte, a brit sajtóorgánum lesz a leghangosabb az ügyről való tudósításban. De a bíróság némileg elszámolta magát, pontosabban nem vette figyelembe az olyan platformok erejét, mint a TikTok vagy a YouTube.

Juda Engelmayer PR-szakember szerint a TikTokon rajongótáborok feszülnek egymásnak. A szakember korábban Harvey Weinsteinnel és Anna Sorokinnal is dolgozott együtt, számára meglepő volt, hogy egyöntetűen Depp mellett tette le a voksát a platform nagyobb része. Az NBC is azt kutatta, miért volt ilyen mértékű Depp támogatottsága a TikTokon: ahogy írják, az ok vélhetően annyi, hogy Heardnél jóval ismertebb színész.

Amber Heard szerint a közösségi média egész egyszerűen Depp szekerét tolta az ügyben. És hogy Deppék mit mondanak erről? A színész másik ügyvédje, Benjamin Chew azt nyilatkozta a Newsweeknek, alaptalanok azok a feltételezések, melyek szerint Depp népszerűsége a TikTokkal kombinálva hathatott az esküdtszékre.

A győzelem kulcsa a tények bizonyítása volt a meglévő bizonyítékokkal. Johnnynak lehetősége volt először elmondania, mi a valódi igazság. Ez hatott az egész világra.

Noha Depp az ítélethozatal utáni napokban azonnal regisztrált a TikTokra, ott köszönetet mondva rajongóinak, az ügyvéd szerint a közösségi média nem tudott volna olyan hatást gyakorolni az ügyre: „A döntést az esküdtszék az alapján hozta meg, milyen bizonyítékokat mutatott a két fél. Ahogy már korábban mondtuk: minden ilyen Johnny mellett szólt.”