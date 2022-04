Kiállítás nyílt Som-Balogh Edina festményeiből

Édesanyjának tett ígéretét váltotta be ezzel.

Som-Balogh Edina gyerekkora óta rajongással rajzol és fest, egy héttel ezelőtt pedig az Instagramján jelentette be, hogy kiállításra készül, amit tegnap meg is nyitott. Mint kiderült, a színésznő az édesanyjának tett ígéretét váltotta be azzal, hogy felavatta a tárlatot – írta meg a Bors.

Kérdezzük meg a bennünk élő gyermeket, hogy mire vágyik, milyen álmai vannak. Én most lehajoltam a bennem élő kislányhoz és látom, hogy mosolyog. Boldog, mert beváltottam a neki és az édesanyámnak tett ígéretemet

– mondta a színésznő, aki ezt követően el is sírta magát.

A megnyitón Rékasi Károly is részt vett, verssel ajándékozta meg egykori kolléganőjét. A színész egyébként szintén tegnap beszélt arról, hogy végre fájdalom nélkül élhet, a felesége intelmére viszont a motorozáshoz már nem fog visszatérni.