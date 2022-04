Rékasi Károly lába hét év után rendbejött, de motorozni már nem fog

A színész felvetette a feleségének, hogy ha úgy adódik, szeretne venni egy motort, de Pikali Gerda azt mondta neki, meg ne próbálja.

Rékasi Károly 7 évvel ezelőtt szenvedett motorbalesetet, az elmúlt években több műtéten is átesett. Az egyik beavatkozás előtt közölték vele, hogy négy centivel lesz rövidebb az egyik lába, aminek hallatán sírva fakadt a kórházban. A színészt nemrég tizenegyedjére is megműtötték, a múlthéten pedig arról beszélt, hogy mostanra a fájdalom már a mindennapjai részévé vált, így már az lenne különös, ha nem érezné. Ez a bizonyos különösség azonban el is érkezett az életébe.

A színész az Ébredj velünk! mai adásában mesélt arról, hogy legutóbb speciális protézist kapott, aminek segítségével sikeresen helyrehozták a lábát. Bár azóta újra kipróbálta a motorozást, a jövőben nem fog visszaülni a kedvelt járműre.

Nincs félelmem, működik a dolog abszolút. (…) Viszont amikor elkezdtem mondani Gerdámnak, hogy kicsim, hogyha talpra állok, és tudunk annyi pénzt is összerakni erre, akkor én megint vennék egy motort. Rám nézett, hosszan nézett és azt mondta: meg ne próbáld!

– emlékezett vissza.

Rékasi hangsúlyozta, hogy nagyon hálás a családjának és a barátainak, amiért kitartottak mellette a hétéves úton. A műsorban elmesélte, hogy a balesete után pár hónapig a kedvesét sem ismerte meg, amikor látogatóba érkezett hozzá. A színész jelenleg tele van energiával és alig várja, hogy belevethesse magát a munkába.