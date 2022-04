VV Zsuzsu szerint sosem késő feladni, ezért jelentkezett másodjára is A Konyhafőnök műsorba

Majd az adások során kiderül, továbbjut-e a válogatón.

Május másodikán érkezik A Konyhafőnök gasztrovetélkedő legújabb szériája, melyben ahogy mindig, Fördős Zé mellett most is Sárközi Ákos és Rácz Jenő zsűriznek. Azt már megírtuk, hogy a ValóVilág kilencedik évadának nyertese, Zsuzsu korábban jelentkezett a műsorba, ahol nem sikerült túl sokáig eljutnia a versenyben, és még sírva is fakadt. Most ismét megpróbálta a jelentkezést a legújabb szériába, aminek kapcsán a csatorna feltett neki pár kérdést.

Előző nekifutásból sikerült inspirációt és tapasztalatot gyűjtenem, ezért ugrok neki megint a versenynek. Gondolom, sosem késő feladni egy embernek, mindig van lehetőség mindenki előtt, hogy akármikor összejöhet. Két évvel ezelőtt, amikor azt a hajót készítettem, nagyon nagy csalódás volt számomra, hogy nem kerültem be a műsorba.

Hozzátette, bármelyik séf csapatába szívesen kerülne, mivel mindegyiket tehetségesnek tartja.