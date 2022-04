Vavra Bence a Sztárban Sztár! győzelméről: Szükségem van még egy éjszakára, hogy ezt elhiggyem

Marics Petivel és Szekeres Adriennel került a döntőbe.

Szombat este ért véget a Sztárban Sztár! nyolcadik évada, melyben olyan előadók versenyeztek, mint Zámbó Krisztián, Stohl András, Szekeres Adrien vagy Péterffy Lili. A műsor döntőjében már csak négyen maradtak versenyben: Szekeres Adrien, Marics Peti, Ember Márk és Vavra Bence. Végül utóbbi kapta a legtöbb szavazatot a közönségtől. Az adás után a műsor riportere arról, kérdezte, hogyan érzi magát most, hogy megnyerte az évadot.

Még szükségem van egy éjszakára, hogy elhiggyem ezt. Szerintem mindenki belegondolt a verseny folyamán, hogy milyen lehet megnyerni, én is, de nem gondoltam volna, hogy ennyire jó

– mondja, az interjúból pedig az is kiderül, a legfontosabb feladatának most azt érzi, hogy a közönség ne csak átalakulásairól ismerje meg és szeresse, hanem akkor is, ha önmagaként áll színpadra.