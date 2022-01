Jason Statham menyasszonya hamarosan szülni fog, új képeit látva ez bármikor megtörténhet

Augusztusban jelentették be, hogy második gyereküket várják.

Második közös gyerekét várja Jason Statham és menyasszonya, Rosie Huntington-Whiteley. A pár még augusztusban jelentette be, hogy Jack fiuk mellé újabb baba érkezik.

Whiteley a terhessége alatt eddig alig mutatott olyan fotót, amelyen látszott volna a terheshasa, most azonban feltöltött az Instagramjára néhány ilyet is. Hogy a baba mikor érkezik majd, azt nem tudni, elvégre augusztusban nem a teherbe esés hírét jelentették be, hanem azt, hogy majd születni fog egy második gyerekük is. A modell képeit elnézve a szülés bármikor megindulhat.

Statham és Rosie Huntington-Whiteley egyébként még nem házasok, a színész 2016-ban kérte meg párja kezét, egy ideig úgy tűnt, 2018. december 31-én lesz az esküvőjük, ám ez nem történt meg.