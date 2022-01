Szabó Kitti 13 kilót fogyott

És még többet is szeretne.

Komoly döntésre szánta el magát a Barátok közt egykori színésznője. A ma már Youtuberként tevékenykedő Szabó Kitti tavaly életmódot váltott, és 13 kilótól szabadult meg, eredményét pedig meg is osztotta követőivel. Az ünnepek alatt persze ő is elcsábult, vőlegénye nagyvonalúan rögzítette is bűnözéseit. Januárban azonban visszatért elhatározásához, újra belevágott a diétába és az edzésbe.

Az életmódváltásban szakember segítségét kérte, de szerinte minden fejben dől el, a legfontosabb pedig a hit és a kitartás. Hozzátette, hogy neki is sikerült faragnia a súlyából, pedig pajzsmirigy-alulműködéssel és inzulinrezisztenciával is küzd, amelyek nagyban megnehezítik a fogyás mechanizmusát.