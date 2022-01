Alee-t már többen is megkörnyékezték, hogy segítse ki őket anyagilag, mióta megnyerte az X-Faktort

Nap mint nap bepróbálkoznak nála.

Alee nyerte meg az X-Faktor tizedik szériáját, melynek nyereményeként egy éven keresztül havi egymillió forinttal gazdagodik a bankszámlája. A decemberben véget ért műsor után a Fókusz most arra volt kíváncsi, mi történt azóta az énekessel, akiről a verseny során többek között az is kiderült, hogy milyen rossz körülmények között él családjával egy apró vidéki faluban. A fődíjról a finálé után elmondta, hogy szeretné segíteni a családját, valamint igyekszik arra is odafigyelni, hogy ne tapsolja el túl hamar.

A Fókusz riportjából kiderült, hogy az első dolog, amit vásárolt, egy hatvanezer forint értékű cipő, amire már régóta vágyott, és amit azóta nagy becsben tart. Azzal viszont meggyűlt a baja, hogy a győzelme után szinte minden nap felbukkant valaki, aki bepróbálkozott nála annak reményében, hogy kap egy kis szeletet a nyereményéből.