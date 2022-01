GwM: Ez a szerelem olyan intenzív, erős és őszinte, hogy ilyet elképzelni sem tudtam

Kulcsár Edinával bejelentették, hogy összejöttek.

Hétfő délután futótűzként terjedt el a hír, hogy Kulcsár Edina és a rapper, GwM egy párt alkotnak, melyről mindketten Instagram-oldalukon számoltak be. Január közepén derült ki az is, hogy Kulcsár Edina és férje, Csuti elválnak, melyet szintén a közösségi média oldalukon adtak hírül követői számára. A friss kapcsolatról a szépségkirálynő úgy nyilatkozott, hogy úgy érzi, ez a sors ajándéka volt, valamint elmondta, hogy már hónapokkal ezelőtt lezárta magában a házasságát, így tudott nyitni a rapper felé. Csuti pedig annyival véleményezte az egészet, hogy csalódott, valamint a Blikk szerint ő mutatta be a rappert és feleségét egymásnak.

Ez a szerelem annyira intenzív, erős és őszinte, hogy elképzelni nem tudtam volna hogy létezik ilyen. Az érdek és feltétel nélküli szerelem, őszinte megbecsülésen és a felhőtlen boldogságra épül az egész. Lehet sárral dobálózni, lehet mondani bármit, de felesleges mert az őszinte szerelem győzött, mindent vitt. A két dolog között telt el idő, szóval egyik oldalról sincs az hogy egymás életében rondítottunk volna bele! Mindenkinek szívből kívánom hogy, átélhesse ezt a varázslatos érzést amit érzünk!

Ezt már GwM írja posztjában, melyben arról értekezik, hogy a feleségével való válásának semmi köze nincsen ahhoz, hogy most egy párt alkot Kulcsár Edinával. GwM-vel korábban már mi is interjúztunk, a videóban főként arról beszél, hogyan építette fel karrierjét úgy, hogy Porschét tudjon vásárolni.

