Pumped Gabo: Valójában most csak a nevemből élek

Az rtl.hu-ra nemrég Papp Gergővel került fel egy rövidebb interjú annak kapcsán, hogy jelenleg is ismétli a csatorna a Nyerő Páros legelső évadát. A műsorvezető abban elmondta, már bánja, hogy feleségét kamerák előtt szerepeltette, holott utóbbinak ez nem volt a legkellemesebb élmény.

Hasonló beszélgetés került fel Pumped Gabóval, aki akkori párjával, Sebestyén Ágival szerepelt a műsorban. Azt mondja, érzelmi hullámvasút volt neki a Nyerő Páros.

Elmondta, hogy DJ-karriert is tervezget, de inkább külföldön.

Maradtam ugyanezen a pályán, több műsorban is szerepeltem. Lengyelországban és Amerikában is kaptam lehetőséget. Valójában most csak a nevemből élek. Nemrég elkezdtem zenélni is, a karantén alatt rájöttem, hogy mennyire szeretem a zenét, és hogy milyen sokat jelent nekem. Nem gyúrhatok örök életemben, ezért elkezdtem gondolkodni, hogy mit szeretnék csinálni idősebb koromban. Több buliban is felléptem már DJ-ként, de nekem az már nem kihívás, hogy lemegyek zenélni Miskolcra, Nyíregyházára vagy Győrbe. Külföldre szeretnék majd menni fellépni. Természetvédelemmel is elkezdtem foglalkozni, szeretném, ha minél több fiatalnak fontos lenne ez a téma.