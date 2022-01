Félmeztelen fotóval és tízszázalékos kuponnal köszöntötte öccsét Chris Hemsworth

Nagyvonalú ajándékkal kíván hozzájárulni Liam sikeréhez.

Liam Hemsworth tegnap töltötte be a 32. életévét, a jeles dátumról pedig bátyja, Chris Hemsworth is megemlékezett. A Thor színésze egy félmeztelen fotót osztott meg az öccséről köszöntés gyanánt, és úgy fest, ajándék terén is sikerült valami érdekeset választania.

Isten éltessen, Liam! Remélem, idén végre formába kerülsz és odafigyelsz magadra! Hogy segítsem az átalakulásodat, tíz százalékot engedek a fitneszklubtagságodból

– hangzott a szívhez szóló köszöntés, végén a nagyvonalú családi kedvezménnyel.

A fiatalabbik fivér természetesen vette a lapot, és nem sokkal később mindenkinek megköszönte a kedves szavakat, kiemelve a bátyját. Instagramos bejelentkezésében emellett biztosította követőtáborát, hogy idén is folytatja az edzést, és teljes bedobással tolja az életmódváltást.