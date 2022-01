A Megasztárban megismert Patai Anna rádiós műsorvezető lett

A Rádió Dikh csatorna új műsorvezetőket tudhat mostantól soraiban: a mulatós énekes Bódi Csabit, illetve Patai Annát, akit a Megasztárban ismert meg az ország 2010-ben.

A műsorvezetés mellett ugyanúgy dolgozom tovább zeneileg. Hamarosan megjelenik a lemezem, amelyen tíz magyar dalt hallhatnak majd. Most már a dalszövegírásból is aktívan kiveszem a részem, ezek a dalok ezért is különlegesek, mert én dolgoztam a szövegen is