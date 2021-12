Dwayne Johnson karácsonyra autót vett az édesanyjának, aki szerinte jóval többet is érdemel

Hol máshol, mint az Instagramon mutatta meg Dwayne Johnson, hogy miként telt náluk a karácsony. Sőt, a színész arról is hozott egy videót a követőinek, hogy édesanyjának milyen ajándékot vásárolt, illetve azt miként adta át neki.

A Szikla egy Cadillac CT5-ös terepjáróval lepte meg az édesanyját, ami forintban számolva 9,5 millió körüli áron mozog. Az ajándékozásba bevonta két kislányát is a színész. Mint az Instagram-posztjában írta, édesanyja ennél jóval többet is érdemelne.

Ez aztán jólesett. Meglepni anyut egy új autóval karácsonykor… lesokkoltam! Még sírt is egy picit. Aztán mikor behuppantak mellé az autóba az unokái, na, az volt a tiszta boldogság neki. Még Hobbs, a kutyám is kíváncsiskodott a kocsi után, szájában a gumicsirkéjével. Rettenetesen hálás vagyok, hogy anyukámat ilyen ajándékokkal lephetem meg, hiszen pokoli nehéz élete volt. Ahogy ő, úgy én sem veszek semmit magától értetődőnek az életben. Ennél sokkal többet is érdemel