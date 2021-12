Elnézést kért a főnöke ölében erotikus táncot lejtő rendőrújonc

A New York-i rendőrség karácsonyi buliján tetőfokára hágott a hangulat.

Bizonyára sokan ismerik a mondást: a céges karácsonyi bulikban a legrosszabb a másnap reggeli álláskeresés. Ha karriert nem is kellett váltania a New York-i rendőrségnél dolgozó Vera Mekulinak, de a party óta nem mer bemenni a munkahelyére.

A 26 éves nő négy hónapja dolgozik a rendőrségen, így ez volt az első céges karácsonya. Az újonc azonnal be is vetette magát a bulizásba: a közösségi oldalakon azóta is terjed egy videó, amin az látható, hogy parancsnokán, Nick McGarry hadnagyon ülve meglehetősen erotikus öltáncot lejt.

Mekuli a TMZ-nek elmondta: rettenetesen sajnálja a történteket, és fogalma sem volt arról, hogy főnöke házas. Ugyanakkor azt is elmondta:

ha férfiként ült volna a rendőrtiszt ölébe, mindenki azonnal értette volna, hogy az egész nem több mint vicc. Persze így, hogy újoncként – ráadásul ilyen ruhában – tette mindezt, másnak is tűnhet a helyzet.

Az ügy kipattanása után McGarry felesége kiborult, leginkább amiatt, ahogy a lapokban tálalták az esetet. A TMZ szerint az ügynek más következményei nem lettek, ugyanakkor a New York Post azt írja, Nick McGarryt az eset után áthelyezték a metrójárőrök közé.

Szeretnék elnézést kérni a hadnagy feleségétől. Tudod, sajnálom, tiszta szívből, és nagyon bízom benne, hogy nem okozott túl sok kárt a házasságotokban és a magánéletedben

– üzen Mekuli, hozzátéve: tényleg viccnek szánta a táncot, de már érzi, hogy főnöke rendőri tekintélye csorbát szenvedhetett az akció miatt. Annyira szégyelli a dolgot, hogy azóta nemcsak, hogy otthonról dolgozik, de még az utcára sem ment ki.