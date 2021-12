Schobert Norbi: Le van lassulva a beszédem is, nem tudok már hadarni

Azt mondja, csendesebb ember lett a sztrókja után.

Palik László YouTube-csatornáján tűnt fel Schobert Norbi, aki a többi között sztrókjáról is mesélt. A fitneszguru még A Konyhafőnök VIP forgatásának idején kapott agyvérzést, de sikeresen felépült belőle, sőt, még a versenyt is folytatni tudta. Paliknak most a felépüléséről beszélt – szemlézte az nlc.hu.

Hetek kérdése volt, míg a mozgásom és a beszédkészségem visszajött. Beszéltem, de nem találtam a szavakat. Főztem egy műsorban, padlizsán volt előttem, tudtam, hogy mi az, de nem jutott eszembe a neve. Elmentem egy buliba, a kedvenc számom megszólalt, azt játszotta a zongorista, és nem tudtam folytatni a dal refrénjét. Hetek alatt jött vissza minden. Le van lassulva a beszédem is, ha elkezdek sietni, mint régen, ha hadarok, elakad, nem tudok már hadarni. Csendesebb ember lettem, mint előtte voltam. Mindig abban hittem, hogy ha az ember egészségesen él, sportol, százezreket lefogyaszt, azt úgyis látja a Jóisten, téged semmi baj nem érhet. Nem így van! Lehet, hogy látja a Jóisten, de ha baj ér, abból is tanulni kell, ad egy újrabootolási lehetőséget.

Feleségével közös jövőjüket így képzeli el: