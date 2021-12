Szokatlan ajándékot vett karácsonyra barátjának: szex valaki mással

Az OnlyFans-modell annyira elfoglalt volt idén, hogy attól tart, barátjának, egy kis „plusz szeretetre” van szüksége.

A Floridában élő Kazumi jó ideig nem tudta, mi t adhatna karácsonyra barátjának, míg eszébe nem jutott a „tökéletes ötlet”, szex valaki mással.

Annyira elfoglalt voltam az Onlyfansszel, hogy úgy éreztem, szüksége van egy kis szeretetre

– mondta a nő a Mirror cikke szerint, aki attól tartott, magányosnak érzi magát a barátja, aki nagyon segítőkész, de néha félénk.

A barátjával poliamor kapcsolatban élő 24 éves nő úgy tűnik, annyira megörült az ötletének, hogy nem is tudott karácsonyig várni, és átadta ajándékát barátjának, vagyis elvitte Las Vegasban egy legális bordélyba.

Míg a férfi a 30 perces időpontján volt a bordélyban – ami egy kis felárért „luxus élményt” is tartalmazott –, addig barátnője kint várakozott rá a váróteremben.

Barátjának tetszett az élmény, amit kapott, így most Kazumi is azt a férfi szexmunkást keresi, akivel ő is jól érezheti magát.

Talán ez lesz az ő karácsonyi ajándéka nekem

– utal barátjára a Kazumi.

A nő szerint az emberek megbélyegzik a szexmunkát, pedig szerinte az embereknek nem kéne szégyellnie, hogy szexet vásárolnak.