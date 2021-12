Elkészült az All I Want for Christmas Is You Covid-ellenes verziója

Egy kaliforniai nő dalban tiltakozott a korlátozások ellen, eredménytelenül.

Sajátos módját választotta egy kaliforniai nő, hogy tiltakozzon a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.

Bridgette kedden szólalt fel a megyei igazgatósági ülésen San Diegóban, egészen pontosan elkezdett énekelni, a produkcióról a Daily Mail közölt egy videót.

A nő odalépett a mikrofonhoz, felvett egy Mikulás sapkát, majd belekezdett Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” című slágerébe, de a saját szövegével, ami egyfajta korlátozások elleni kiáltványnak is felfogható.

Bridgette többek között arról énekel, hogy nem akarja, hogy karácsonykor is lezárások legyenek, nem érdeklik a koronavírus-variánsok, és tiltakozik a maszkviselés ellen is. Szeretné, ha a gyerekei végre újra iskolába mennének, de beleszőtte a dalba az ivermektin és a hidroxiklorokin nevű gyógyszereket is.

A nő a produkció végén kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek.

A jelen lévőktől hatalmas ovációval köszönték meg az előadást, de a testületet nem győzte meg.

Bridgette a dalával azt akarta elérni, hogy vessenek véget a vészhelyzetnek, az igazgatóság azonban leszavazta ezt, 3-2 arányban.