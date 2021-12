Horribilis összeget fizet a Sydney-i Operaház egy tucat kutyának, hogy elijesszék a környékről a sirályokat

Sokan jópofának tartják a kezdeményezést, egy miniszter viszont egyenesen felháborítónak.

A Sydney-i Operaház vitathatatlanul a világ egyik leghíresebb és legizgalmasabb, ezer közül is felismerhető építménye. Ha valaki az ausztrál metropoliszban jár, legyen akár helyi vagy turista, biztos, hogy az elsők között keresi fel, és ha már ott van, eltölt egy kis időt a betonhéjak árnyékában.

Igen ám, de tudni kell azt is, hogy a környék tele van sirályokkal, amik rendre megkeserítik a turisták és városlakók életét, akik így képtelenek aktívan kikapcsolódni vagy egy jót enni az Operaháznál, hiszen minduntalan azt várják, mikor jelenik meg egy madár, hogy szabotálni kezdje az életüket, esetleg még az ételből is lopjon.

A megoldás szerencsére már egy ideje megszületett: az Operaház ugyanis – harmadolva a költségeket az opera, a konyha és bár között – felfogadott egy tucat kutyát, akiknek az a dolguk, hogy váltott műszakban fel-alá járőrözzenek az épület körül és elzavarják a sirályokat.

A Ladbible szerint a kutyákat közvetítő Mad Dogs and Englishmen nevű szervezet most újította meg a kontraktusát a következő évre az Operaházzal, aminek értelmében újabb egy évig vigyázzák a látogatók nyugalmát a kutyák, mindösszesen 376 380 ausztrál dollárért, azaz átszámítva 86,2 millió forintért.

Bár a dolgot sokan hasznosnak és jópofának tartják, vannak, akiket egyenesen felháborít a pazarlás és az Operaház üzemeltetőinek hozzáállása. Közéjük tartozik Walt Secord új-dél-walesi munkaügyi miniszter is, aki egyszerűen nevetségesnek tartja, hogy az állam ilyen sok pénzt költ el néhány kutyára, csak azért, hogy körbe sétálják az épületet és ugassanak párat. Az intézmény üzemeltetői ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a befektetés igenis megéri, mert több látogatót tudnak bevonzani, ami miatt a készleteik is jobban ürülnek, aminek következménye például az is, hogy egyre kevesebb ételt kell kidobniuk.

A minisztert mindenesetre nem hatotta meg ez az érvelést, mert ennek ellenére is felteszi a kérdést, hogy