Csak kígyóktól akart megszabadulni, az egész házát felgyújtotta egy marylandi férfi

Hátborzongató fotókat osztott meg a Twitteren Pete Piringer, a marlylandi Montgomery megye tűzoltóságának szóvivője. A felvételeken egy lángoló, illetve a már teljesen kiégett ház látható – írja a LadBible című brit hírportál.

Piringer tájékoztatása szerint a házat a tulajdonosa gyújtotta fel véletlenül, miközben kígyókat próbált elűzni az épületből. A tulajdonos izzó szén segítségével akarta kifüstölni a hüllőket, de a pincében elhelyezett széndarabok túl közel kerültek gyúlékony anyagokhoz.

A tűzben szerencsére senki sem sérült meg, az anyag kár azonban jelentős, nagyjából 1 millió dollár (kb. 322 millió forint). A szóvivő hozzátette: a kígyók sorsa ismeretlen.

ICYMI – Update Big Woods Rd, house fire 11/23; CAUSE, accidental, homeowner using smoke to manage snake infestation, it is believed heat source (coals) too close to combustibles; AREA of ORIGIN, basement, walls/floor; DAMAGE, >$1M; no human injures; status of snakes undetermined https://t.co/65OVYAzj4G pic.twitter.com/xSFYi4ElmT

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) December 3, 2021