Terjed a neten egy plakát, hogy a járvány egy 1963-as filmen alapuló kamu

A photoshopolt képet késíztő twitterező is azt írja, nehogy bedőljünk.

A koronavírus újabb hullámának a csúcsa felé tartunk Magyarországon, miközben egyelőre nem tudjuk, hogy az új B.1.1.529 variáns, az Egészségügyi Világszervezet által omikronnak nevezett mutáció, mire képes, de valószínűsítik, hogy az eddigieknék könnyebben átadható. A koronavírus-variánsokat egy ideje a görög ábécé betűi alapján nevezik el, terjed is a meme, hogy „nem így akarom megtanulni a görög ábécét”, ez a legutóbbi viszont úgy lett omikron, hogy több betűt kihagytak. Hogy miért, erről itt írtunk bővebben.

Pár napja aztán elkezdett terjedni a közösségi oldalakon, hogy van egy azonos című film 1963-ból, és sokan kiakadtak a cselekményét megismerve – írta az indy100.

Egy földönkívüli átveszi az irányítást egy munkás teste felett, hogy megismerje a bolygót és a faja átvehesse az irányítást

– olvasható a leírásában.

A filmből egy részlet is kikerült, ebben arról van szó, hogy a munkás holttestén egy égési foltnak tűnő pont látható, vélhetően ez az a pont, ahol a földönkívüli bejutott a férfi testébe.

Az Ugo Gregoretti által rendezett és producerelt filmben nincs szó vírusról vagy járványról, de termékeny táptalaj az összeesküvés-hívőknek. Már ki is került egy olyan újraszerkesztett plakát, amelyen a film címe The Omicron Variant.

1963-as film és 58 évvel későbbi megvalósulásának vagyunk tanúi

– írta egy posztoló a photoshoppolt poszter alá.

A plakátot eredetileg megphotoshopoló Becky Cheatle egy későbbi bejegyzésben arról ír:

Eljutott hozzám, hogy az egyik poszterem kering a spanyol nyelvű Twitteren, bizonyítékként arra, hogy a covid álhír. Ez egy hülyeség, csak gondoltam, hogy az Omicron Variant olyan, mintha egy 70-es évekbeli sci-fi film lenne. Kérlek, ne legyél beteg a buta tréfám miatt. Köszi!

Hi. It's been brought to my attention that one of my posters is circulating on Spanish language Twitter as "proof" of a COVID hoax. It's just a goof because I thought Omicron Variant sounded like a 70s sci-fi movie. Please do not get sick on account of my dumb joke. Thanks https://t.co/iecwEEOVBq — Becky Cheatle (@BeckyCheatle) December 1, 2021

Talán az sem meglepő, hogy a Simpson család alkotói is „megálmodták” az omikront. A Simpson családdal kapcsolatban rengetegszer előfordult már, hogy valamit „megjósoltak benne”, így van ez alkotók másik sorozatával, a sci-fi Futuramával is most. Ebben egy olyan faj szerepel, amely az Omicron Persei 9 nevű bolygóról származik – számolt be róla szintén az indy100.