Egész hétvégén be voltak zárva Anglia legmagasabban fekvő kocsmájába a vendégek a hóvihar miatt

A nagyjából ötven fős csapat jól elvolt hétfőig, amikor mindenki mehetett a dolgára.

A hatalmas hóvihar miatt mintegy 50 ember a tervezettnél kicsit több időt töltött Nagy-Britannia legmagasabban fekvő kocsmájában – írja a LADBible. A Yorkshire Dales-i Richmondban található Tan Hill Innt a hétvégén súlyosan érintette az Arwen névre keresztelt vihar, és a hatalmas mennyiségű hó miatt mindenkinek maradnia kellett, aki felugrott hozzájuk egy italra.

Feltételezhetően nem volt unalmas a kocsmában töltött három éjszaka, hiszen a vihar előtt egy Oasis számokat játszó zenekar lépett fel, és ők is kénytelenek voltak a pubban maradni egész hétvégén. Mondjuk, kimenniük elég nehéz lett volna az épületből, elutazniuk pedig pláne, mert olyan magasan állt a hó.

A személyzet ezért extra párnákat és takarókat vett elő, és azoknak is megengedték, hogy ott alhassanak a szállóként is funkcionáló kocsmában, akik nem foglaltak szobát maguknak. És természetesen főztek is a vendégeknek, hogy mindannyian jóllakhassanak és átmelegedhessenek a vihar alatt.

Szombatra szinte az egész épületet beborította a hó, és a vendégek rájöttek, hogy a Nagy-Britannia legmagasabb kocsmájába tett expedíciójuk a vártnál kicsit tovább tarthat majd. De a beszámolók szerint a maratoni kocsmázás résztvevői jól érezték magukat: a triviálisnak tűnő alkoholfogyasztáson kívül kocsmai kvízjátékokat játszottak, filmeket néztek és még karaokéztak is.

A kocsma hétfőn közölte a Facebook-oldalán, hogy a környékre vezető főutat megtisztították, így a kényszerű bezártság ekkor véget ért, és mindenki mehetett az útjára. A nagyszerűen alakuló hétvégét pedig minden vendégüknek megköszönték.

MINDIG emlékezni fogunk erre a csodálatos emberekből álló csoportra, akik összejöttek, és remélhetőleg kihívást jelentő körülmények között élvezték azt, ami mindannyiunk szerint egy életet megváltoztató élmény volt

– írták.