Hal a tortán: Megyeri Csilla desszertjétől eltorzult Bódi Csabi és Delhusa Gjon arca

Kóstolás közben fintorogni kezdtek.

Megyeri Csilla zárta a Hal a tortán e heti műsorát, ám egyáltalán nem sikerült lenyűgöznie a vendégeket, mivel főétel helyett lángost rendelt a többieknek, de az a fogás sem aratott túl nagy sikert, amit saját kezűleg készített.

Ilyen volt a desszert, amely megkóstolása után Delhusa Gjon és Bódi Csabi olyan látványosan fintorogtak, hogy azt még az is észrevette, aki nem akarta. Delhusa Gjon szerint túl citromosra sikeredett az édesség, a riporterszobában pedig azt is kijelentette, hogy neki egyáltalán nem jött be. Amitől még viccesebb a jelenet, hogy Megyeri Csilla ezután maga is belekanalazott a pohárdesszertbe, ám ő fintorgás helyett jóízűen tovább ette azt.