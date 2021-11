Csoda, hogy Fanni nem hagyta magára.

A Hal a tortán második hetének az a napja is elérkezett, amikor Delhusa Gjon látta vendégül a többieket. A konyhában több segítséget is kapott, de a feladatok oroszlánrészét a párja, Fanni vállalta magára, aki még a terítésnél is kisegítette az énekest, miután az rosszul helyezte el az evőeszközöket.

Ennek ellenére Delhusa Gjon végig barátnőjével veszekedett. Először azért mert füstöt csinált, majd azért, mert letapadt a palacsinta.