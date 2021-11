Nádai Anikó megmutatta, hogy néz ki az orrplasztikája után

A műtét utáni állapotáról számolt be követőinek.

Nádai Anikó pár napja jelentette be Instagram-oldalán, hogy plasztikáztatja az orrát. A bejegyzésben kifejtette, világ életében utálta az orrát, és emiatt döntött amellett, hogy átszabatja. Kiderült, hogy már túl is van a műtéten, és azt is elárulta, hogy egy hét múlva leveszik a kötést az arcáról. Az Instagram 24 órán keresztül elérhető story funkció segítségével megmutatta, hogy néz ki jelenleg, a beavatkozás után, és azt is hosszan magyarázta, miért szánta rá magát a műtétre.