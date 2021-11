Rubint Réka szerint lánya mellett nagyobbik fiának is van tehetsége az énekléshez

Szerinte sikeres lenne zenészként is.

Rubint Réka nemrég a Borsnak nyilatkozott, miután előkerült egy felvétel fiáról, Schobert Norbiról, ahogy karaokezik. Az interjúban Rubint Réka elmeséli, hogy az egész család zenei vénával lett megáldva, ugyanis férje dobol, Lara már többször is énekelt közönség előtt, ő maga pedig gyerekkorában csellón játszott. Schobert Lara fellépéséről egyébként Rubint Réka többször is posztolt, emellett lánya kipróbálhatta magát az RTL Klub Álarcos Énekes műsorában is.

Lara egyszer már rávette Norbikát az egyik táborunkban, hogy énekeljen a vendégeimnek. Elképesztő pillanatok voltak, az összes jelenlévő a könnyeit törölgette, annyira meghatotta őket a fiam hangja és előadásmódja. Az anyai szívem nekem is csordultig telik, amikor énekelni hallom őt akár a nővérével, akár egyedül. Norbika inkább otthon, magában szokott énekelni, jóllehet, mindig mondom neki, hogy nagy sikereket érhetne el szélesebb körben is

– mondta a lapnak Rubint Réka.