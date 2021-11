Ezt a telefont keresed, ha a stílus és a teljesítmény is fontos (x)

Szeretnél egy elegáns telefont, aminek megfelelő a teljesítménye, remek fotókat készít, de nem kell érte egy kisebb vagyont fizetni? Akkor a Xiaomi 11 Lite 5G NE neked készült, ugyanis megfelel az összes említett feltételnek, ráadásul már százötvenezer forintos áron hozzá lehet jutni.

A Xiaomi hazánkban is egyre népszerűbb mobil márka, ami nem a véletlen műve, hiszen a gyártó kínálatában évek óta megtalálhatók az olyan telefonok, amik elfogadható árért kínálnak stílusos külsőt és remek hardverspecifikációkat. Ide tartozik a november elején debütált Xiaomi 11 Lite 5G NE nevű készülék is, aminél kifejezetten vonzó készülékházba csomagolva kapunk olyan komponenseket, amik lényegében minden hétköznapi igényt kielégítenek.

A 6,55 hüvelykes kijelzőt és a szintén üveg hátlapot műanyag keret fogja közre, jobb oldalon a hangerőszabályzóval és bekapcsoló gombbal – utóbbi ujjlenyomat olvasó is egyben. A képernyő körüli kávák kifejezetten vékonyak, az előlapi kamera a kijelző bal sarkába került, és a mobil visszafogott eleganciáját nagyban növeli, hogy a vastagsága a hátlapi kamerasziget ellenére is mindössze 6,8 milliméter, a súlya pedig csak 158 gramm. Ennek hála nem nehézkes a használata, és a zsebünket sem húzza le. A készülék ráadásul elérhető kék, fekete, barack, menta zöld és kristályosan csillogó fehér színekben is, így mindenki megtalálhatja a saját stílusához tökéletesen passzoló változatot.

A kijelző alapja egy 1,07 milliárd árnyalat megjelenítésére képes, 10 bites AMOLED panel, 1080 x 2400 pixeles felbontással és 90 Hz-es képfrissítéssel. A képernyő gyorsan, bármiféle akadás nélkül jelenít meg szinte bármit, a színek életszerűen káprázatosak, a kontraszt tökéletes, és a kijelző támogatja a Dolby Vision és a HDR10+ formátumokat, így a Xiaomi 11 Lite 5G NE nem csupán a hétköznapi használatra, de tartalomfogyasztásra, streamelt filmek és sorozatok megtekintésére is tökéletes lehet, és a dupla hangszórónak hála a hangzásra sem lehet panasz.

A Xiaomi 11 Lite 5G NE persze akkor sem hagyja cserben az embert, ha alkotásról van szó, hiszen az előlapon egy 20 megapixeles, HDR-re is képes kamera várja, hogy elkészítsük vele a tökéletes szelfiket, a hátlapon pedig három különböző lencse kapott helyet. A főkamera 64 megapixeles, nappal és este is remek fotók készíthetők vele, és ezt egészíti ki egy 8 megapixeles széles látószögű egység, illetve 5 megapixeles, kombinált telefotó és makró kamera. Ez felel a kétszeres nagyításért, illetve ennek hála tudunk közeli témákról, 4-5 centiméter távolságról éles és részletes fotókat készíteni. Videózni pedig akár 4K felbontásban is tudunk, ráadásul a telefon tudja a szoftveres képstabilizálást, így attól sem kell félni, hogy remegősek lesznek a mobillal készített felvételeink.

A teljesítményre szintén nem lehet panasz, hiszen a csinos készülékház alatt tényleg korrekt hardver kapott helyet: 8 magos, hat nanométeres gyártástechnológiával készült Qualcomm Snapdragon 778G 5G chipset, Adreno 642L grafikus mag, mindez 8 GB RAM és 128 GB háttértár kíséretében – utóbbi ráadásul bővíthető. Ezek a komponensek együtt könnyedén kiszolgálnak minden alkalmazást, a párhuzamosan futtatott applikációk sem jelentenek gondot, és a mobiljátékok jelentős részét is simán futtatják, így a játékos kedvű felhasználók sem maradnak hoppon ezzel a készülékkel.

A zavartalan használatot egy 4250 milliamperórás akkumulátor biztosítja, amivel a készülék másfél napig is elketyeg, és akkor sem kell aggódni, ha már merül a telefon, mert a Xiaomi 11 Lite 5G NE képes a 33 wattos gyorstöltésre. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a teljesen lemerült mobil kevesebb, mint egy óra alatt maximumra tölthető.

Emellett a készülék képes csatlakozni a hazánkban is egyre inkább terjedő 5G hálózatokhoz, így adott a villámgyors mobilnet lehetősége, akár két SIM-kártya is behelyezhető a telefon alján található tálcába, és nem maradt ki a Bluetooth 5.2 és a legújabb, Wi-Fi 6 szabvány támogatása sem. Nem szabad továbbá elfeledkezni az NFC-ről, aminek köszönhetően ennél a mobilnál is bárhol élhetünk az érintésmentes fizetési lehetőségével. Mindezért 149.999 forintot kell fizetni, ami elég baráti ár napjaink csúcstelefonjaihoz képest, pedig ebben az esetben is egy olyan készüléket kapunk, ami évekre megbízható társunk lehet.