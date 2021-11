Interaktív digitális katalógus a Matteltől (x)

Három különleges, interaktív képi- és hanghatásokkal ellátott digitális katalógusban mutatja be őszi-téli kínálatát a Mattel.

A nagy játék márkák közül elsőként három különleges, magyar fejlesztésű interaktív képi- és hanghatásokkal ellátott digitális katalógusban mutatja be őszi-téli kínálatát a világ vezető játékgyártója, a Mattel. A papír alapú kiadványokat teljesen leváltó, számítógépre és tabletre optimalizált innovatív változatok nem csak a környezetet kímélik, de a fogyasztói élményben is új korszakot nyitnak.

A katalógusban megjelenő mozgó, világító és hangokat adó Mattel játékok mellett többek között memóriajáték, kirakós vagy digitális színező segíti a márka világának szórakoztató, élménygazdag felfedezését. A számos izgalmas extra mellett az innovatív kiadványok egy-egy interaktív „kedvencek” listát is tartalmaznak: erre a termékek melletti csillagokra kattintva vagy koppintva tehetők rá a játékok.

A nemzetközi, a sztereotípiákat megkérdőjelező trendekkel összhangban az érdeklődési körökhöz igazított katalógusok a „nem csak lányoknak”, a „nem csak fiúknak” és a „nem csak babáknak” alcímet kapták. A kiadványokban megismerhetők többek között a népszerű, valódi autókról mintázott Matchbox kisautók, a több mint 90%-ban újrahasznosított műanyagból készült „Együtt a Földért” Barbie babák vagy a készségfejlesztő, egymással kommunikáló Linkimals állatkák is.

„Az interaktív technológiai megoldásokat alkalmazó kiadványokkal szeretnénk még izgalmasabbá tenni a Mattel játékok megismerése nyújtotta élményt. A katalógusokat elsőként Magyarországon fejlesztettük és mutattuk be, novembertől a cseh és a szlovák piacon is megjelennek majd, jövőre pedig várhatóan további országokban is adaptálják” – mondta Török Kata, a Mattel magyarországi brand managere.

Simity Miklós, a technológiai újításokat alkalmazó koncepciót kidolgozó és megvalósító Mika Works alapító-tulajdonosa hozzátette: „Egy olyan korban élünk, amikor az élmény alapú megoldásokkal lehet igazán kiemelkedő eredményeket elérni. A katalógus a felhasználói élményre fókuszál, miközben részleteiben is megismerteti a márkákat és a játékokat a gyerekekkel és a szülőkkel. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt az újítást Magyarországról indíthatjuk el.”

A folyamatosan új extrákkal bővülő, őszi-téli kollekciót bemutató interaktív digitális katalógusok már elérhetőek a Mattel weboldalán.