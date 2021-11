X-Faktor: Kiválasztották az élő show versenyzőinek felét

Összeállt Csobot Adél és ByeAlex csapata is.

A múlt hét még a táborról szólt az X-Faktorban, ekkor derült ki, hogy a mentorok melyik csapatokat kapták, a versenyzőkből pedig mindegyiküknek ki kellett választani a hat legjobbat.

Szombat este már a mentorházban kellett bizonyítaniuk a továbbjutottaknak és eldőlt Csobot Adél zenekarainak, valamint ByeAlex fiú énekesinek a sorsa. A mentorok négy produkcióról dönthettek önállóan, – kettőt tovább vihettek az élő adásba, kettőt kiejthettek a mezőnyből – a megmaradt kettő zenekar/énekes továbbjutásáról már a többi mentornak kellett dönteni.

ByeAlex csapatába végül Balázs Alex “ALEE”, Mehringer Marci és Tóth Roland jutott be.

Csobot Adél pedig a The Harmonies, a The Palace és a Beneath My Skin nevű zenekarokkal fog dolgozni.