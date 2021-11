Sárközi Ákos készítette Ed Sheeran vacsoráját, készült egy közös fotó is

Az énekes épp Budapesten van.

Rita Ora és Maluma mellett, Ed Sheeran is Magyarországra érkezett a vasárnapi MTV EMA gála miatt, ezért néhányan beléjük futhattak a napokban. Azok például biztosan látták Sheerant, akik péntek este Sárközi Ákos éttermében vacsoráztak. Az énekesnek ugyanis A Konyhafőnökből is ismert séf készítette az ételét, ami után természetesen közös fotó is készült.

Tegnap este Ed Sheeran is a Textúra étteremben vacsorázott Évi mellett! Köszönjük 🙏

– írta posztjában Sárközi, aki a képen feleségével fogja közre a sztárt.