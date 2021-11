Ed Sheeran és az Imagine Dragons is jön a budapesti MTV EMA-ra

A korábban bejelentett sztárok neve mellett most újabbak derültek ki.

Ed Sheeran, az Imagine Dragons, a YUNGBLUD, a Griff és a girl in red is csatlakozik a 2021-es MTV EMA fellépőihez – derült ki a szervezők közleményéből.

A tavalyi homofób pedofiltörvény ellenére Budapesten rendezett zenei ünnepet november 14-én vasárnap a világ közel száznyolcvan országában, az MTV mellett a Comedy Central és Paramount Netwok csatornákon is közvetítik majd, a fellépők közt pedig olyan korábban bejelentett nevek is feltűnnek majd, mint Maluma, Måneskin, Kim Petras és Saweetie, míg a show házigazdája, a World Stage kiemelt fellépője a OneRepublic lesz, sőt, szombat este a Hősök terén ők zárják majd az MTV Music Week programsorozatát, amire jegyek itt kaphatók.

A Grammy-díjas szupersztár, az idén öt kategóriában jelölt Ed Sheeran immár harmadszor tér vissza az EMA színpadára, ahol többek közt az is kiderül majd, hogy övé lett-e a legjobb előadónak, vagy a legjobb pop előadónak járó díj.

A közönségkedvenc rockzenekar, az Imagine Dragons másodszor lép majd fel az EMA-n, ahol a Grammy-díjra jelölt rapperrel, J.I.D.-vel közös számukat, az Enemy-t adják majd elő a Papp László Budapest Sportarénában. Az Imagine Dragons-t a Legjobb rock előadó, illetve a Legjobb együttes kategóriájában is jelölték.

A több hangszeren játszó is zenei tehetség, énekes, dalszerző – egyben a Legjobb push előadó kategóriájának tavalyi győztese, YUNGBLUD idén is a színpadára áll, ahol legújabb kislemezének dalát, a fleabag-et hallhatja tőle a közönség. Az énekes idén egyébként a Legjobb alternatív kategória jelöltjeként izgulhat.

A feltörekvő brit Griff először kap lehetőséget az EMA színpadán, köszönhetően az első albumának, a One Foot in Front of the Other-nek, sőt, akár a Legjobb push előadó, illetve a Legjobb új előadó kategóriájában is győzhet.

A norvég indie popzenész és az MTV PUSH előadója, a girl in red szintén fellép majd Budapesten, ahol a nemzetközi listavezető debütáló albumáról, az if i could make it go quiet-ről a Serotonin című slágerét adja elő. Az előadót, aki eddig 1,6 milliárd streamelésnél jár, két kategóriában – a Videó egy jó ügy érdekében és a Legjobb push előadó – is megtalálható a jelöltek listáján.

A szervezők Magyarország leglelkesebb zenerajongóit keresik az idei élő showra: az egyik leendő helyszínén, a BOK C Sportcsarnokban megrendezett háromnapos (november 5-7.) MTV EMA Jegykiosztó – a legnagyobb fanoknak című esemény során kétezer szerencsés rajongó kap meghívást a budapesti élő show-ra.

Az EMA különböző kategóriájának jelöltjeire november 10-ig, az esemény hivatalos oldalán, itt lehet szavazni.