Alyssa Milano a szülésénél direkt azt választotta, lánya születésnapja akkor legyen, mint Beyoncénak

Össze is jött, de mit nyert ezzel?

A People magazin Me Becoming Mom című podcastműsorában mesélt arról Alyssa Milano színésznő, hogy hét évvel ezelőtt, mikor a lánya született, döntést hozhatott arról, a gyerek mikor jöjjön világra. Tervezett császárt szerettek volna, de öt héttel korábban érkezett a baba, így mikor a kórházba befeküdt, az orvosa azt mondta, vélhetően most azonnal ki kell venni a gyereket.

Azt kérdezte tőlem, mi legyen, hiszen este fél 11 van. Várhatunk éjfél utánig, mondta. A legjobb barátom utánanézett, kinek a születésnapja van 3-án és 4-én. Ekkor derült ki, hogy Beyoncénak 4-én. Emiatt vártunk éjfél utánig. Az ő születésnapját választottuk.

Ugyanebben a podcastműsorban beszélt két korábbi abortuszáról a színésznő.