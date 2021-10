Ninja Warrior: 1 másodpercet bírt a pályán a versenyző

Nem jutott túl messzire.

Hétfő este elindult a Ninja Warrior új évada, aminek ismét több száz versenyző vágott neki több-kevesebb sikerrel. Enikő például egészen kevéssel. A fiatal lány hosszabban beszélt arról, hogy mennyire motiválja az, hogy az édesapja is figyeli a pálya mellől, mint amennyit valóban a pályán töltött. Sikerült ugyanis az első akadály, első lépése után hibáznia. Miután elveszítette az egyensúlyát, megkapaszkodott az akadályban, amihez viszont nem lett volna szabad kézzel hozzáérnie, így 1 másodperc után véget is ért számára a verseny.

A korábbi évadokban is volt már példa arra, hogy idő előtt véget ért valaki számára a Ninja Warrior. Sebestyén Ági is csak pár másodpercet töltött 2018-ban a pályán, ráadásul neki még a lábát is sikerült eltörnie.