Lakóbusszal New Yorkban? Eddig Airbnb-n is foglalhattak ilyen szállást a turisták, de a verdákat azóta lefoglalták

Hét illegálisan dokumentált furgont foglalt le a New York-i rendőrség, amelyeket legalább két éve olcsó szállásként hirdettek Airbnb-n – írja a Business Insider. A New York-i seriffhivatal a Twitteren osztotta meg a hírt, hogy a közúti járőrszolgálat munkatársai Manhattan utcáin beazonosították és lefoglalták a járműveket.

Sheriff’s Road Patrol Deputies were busy this week impounding seven alleged fraudulent and illegally registered vans being used as Airbnb rentals on various streets in Manhattan. 🛑🚦🚔 pic.twitter.com/rBZ1TBZ2xt

— NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) September 25, 2021