Ha már nevet váltott: idézzük fel Dallos Bogi eredeti nevét

Augusztus végén összeházasodott Puskás Peti és Dallos Bogi, azóta mindketten a Puskás-Dallos vezetéknevet viselik. Tették mindezt azért, mert Puskás szerint ha egyenlőek a frigyben, legyenek azok minden téren.

Dallos eredeti nevére lehet, kevesen emlékeznek már, de

Nyers Boglárka néven született, amit aztán Dallos-Nyers Boglárkára változtatott.

Ezt egy 2015-ös interjúban mesélte el.

Engem Nyers Boglárkának hívnak és nagyon sokan csúfoltak ezzel a névvel. Én Ausztriában is jártam óvodába, igazán ott se értették, mi ez a Nyers, Magyarországon aztán meg főleg nem. Anyukámat Dallos Ágnesnek hívják és én a Facebookon, amikor létrehoztam egy profilt, akkor kitaláltam, összevonom a kettőt és Dallos-Nyers Boglárka leszek. Most már mindenhol így hívnak, ha tévébe megyek interjúra, ott is ezt írják ki.